"Beverly Hills, 90210"- Stars reagieren auf Mobbing-Vorwürfe

Es schien fast zu absurd, um wahr zu sein, was Jessica Alba da vergangene Woche von ihren Dreharbeiten für die Serie "Beverly Hills 90210" in einer Youtube-Show erzählte. Die Schauspielerin hatte in den 90ern einen Gastauftritt in der damals populären Teenie-Serie - und fühlte sich wahnsinnig unwohl am Set. "Ich durfte keinem der Hauptdarsteller in die Augen sehen", so Alba. Man habe ihr gedroht, sie bei Augenkontakt sofort vom Set zu werfen. Eine Ansage, die fast an Mobbing grenzt - oder zumindest auf sehr übertriebene Star-Allüren hinweist. Jetzt haben sich die Stars der Serie zu den Vorwürfen geäußert. Jennie Garth und Tori Spelling sprachen in ihrem Podcast darüber. "Tori, hast du ihr gesagt, sie dürfe mir nicht in die Augen sehen?", fragt Garth. Sie habe so ein schlechtes Gedächtnis und könne sich an nichts erinnern. Spelling spekuliert: "Vielleicht haben die Produzenten oder die Regisseure so eine Regel aufgestellt und wir wussten nichts davon." Und auch Jason Priestley will von nichts gewusst haben. Gefragt in einer Radiosendung, ob die Assistenten am Set vielleicht dachten, im Sinne der Stars zu handeln, wenn sie diese Ansage machten, antwortete er jedoch: "Das würde ich nicht ausschließen." Er habe sich aber immer sehr bemüht, Gast-Darsteller willkommen zu heißen. Jessica Alba sieht das sicherlich anders.