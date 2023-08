6. August 2023

Natascha Ochsenknecht steht zu ihrem Körper

Natascha Ochsenknecht setzt mit einem neuen Urlaubsbild ein Zeichen gegen den Schönheitswahn. Auf dem Badeschnappschuss ist die 58-Jährige lediglich mit Bikinioberteil und Shorts bekleidet. Zu sehen sind dabei auch die Narben an ihrem Bauch. Überbleibsel mehrere Operationen, die aufgrund gesundheitlicher Schäden durch eine Allergie auf die Antibabypille nötig wurden. "Nobody is perfect", schreibt sie dazu. Jede Narbe erzähle eine Geschichte und mache den Träger besonders. Ochsenknechts-Follower begrüßen die Offenheit. "Ich finde ja unperfekt IST perfekt, das hat Charakter, Persönlichkeit und ist echt!!!!! Ich finde Dich großartig und bist ein top Vorbild für echte Frauen", kommentiert unter anderem eine Followerin den Beitrag. Mehr