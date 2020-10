2. Oktober 2020

Bild von Cathy Hummels und Oliver Pocher verwundert Fans

Sie posieren Arm in Arm in Yoga-Pose, beide mit bauchfreiem Top und in Leggings: Oliver Pocher und Cathy Hummels sind auf einem aktuellen Schnappschuss auf Hummels' Instagram-Account zu sehen. Dazu schreibt die 32-Jährige: "Wenn Amira Pocher mich bittet, ihren Olli wieder etwas in Form zu bringen, dann überlege ich mir natürlich was ganz 'Besonderes'." Das Ganze war Teil von Pochers Late-Night-Show "Pocher - gefährlich ehrlich!" auf RTL, in der sich der Comedian gerne mal mit fragwürdigen Aktionen bloßstellt. Einige Fans der Moderatorin sind über den Schnappschuss verwundert und finden etwa: "Hattet ihr nicht Beef? Oliver Pocher hat dich doch hops genommen, damals bei seiner Bildschirmkontrolle?" oder "Das verstehe ich nicht so ganz: Frau Hummels, die sich gegen Hate einsetzen will und dann mit jemanden kooperiert, der andere aufs übelste mobbt und in Depressionen treibt. Unglaublich." Sie sei auch Influencerin und könne sich doch nicht mit jemandem Arm in Arm zeigen, der sich gegen eben solche ausspricht. Andere dagegen finden den Schnappschuss lustig und finden, es sei doch sowieso das beste Mittel gemeinsam zu lachen.

