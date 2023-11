8. November 2023

Bill Kaulitz lässt es funkeln: Stars feiern Launch der Rabanne-Kollektion für H&M

Sänger Bill Kaulitz funkelte mit den Influencerinnen Leonie Hanne (l.) und Caro Daur um die Wette, als in Berlin die neue Designer-Kooperation von H&M gefeiert wurde. In diesem Jahr kommt die limitierte und oft heiß begehrte Kollektion vom Label Paco Rabanne. Hanne, Kaulitz und Daur zeigten sich in metallischen Looks wobei der Tokio Hotel-Sänger die gewagteste Kombination präsentierte. Er trug ein Pailletten-Shirt mit passendem Slip und dazu schwarze Overknee-Stiefel. Hanne und Daur entschieden sich für Silber und Gold. Alle Teile sind ab dem 9. November online und in ausgewählten Geschäften erhältlich. Modemacher Paco Rabanne war im Februar im Alter von 88 Jahren verstorben. Bekannt wurde er durch seine Kostüme für den Film "Barbarella". Vor allem in den Sechzigern feierte er große Erfolge als Modemacher. Ende der Achtziger verkaufte er sein Unternehmen an den spanischen Konzern Puig. Die Kollektion für H&M verantwortet der aktuelle Kreativdirektor Julien Dossena.



