20. Juni 2021

Für dieses Foto applaudiert Heidi Klum ihrer Schwiegermutter

Bill Kaulitz hat auf Instagram ein Kindheits-Bild von sich gepostet, das auf viel Zustimmung stößt: Das Foto zeigt ihn als kleinen Jungen am Strand, er trägt statt Badehose einen pinkfarbenen Badeanzug. "Nichts ist schwieriger, als man selbst zu sein. Traut euch!", schrieb Kaulitz dazu und ergänzte: "Das bin übrigens ich im Alter von vier Jahren. Ich fand, dass der pinkfarbene Badeanzug meiner Freundin Katharina viel toller war als alles, was die anderen Jungs trugen. Also hat meine Mama mich ihn tragen lassen!" Zahlreiche Fans feierten das Bild und die Geschichte dazu in den Kommentaren. Und auch seine Schwägerin Heidi Klum, die mit seinem Zwillingsbruder Tom verheiratet ist, kommentierte: "Das ist mein Lieblingsbild von dir! Ich applaudiere Mama Kaulitz!", schrieb sie und lobte damit ihre Schwiegermutter. Bill Kaulitz postete das Bild übrigens zum sogenannten Pride-Month, der auf die Rechte der LGBTQI-Community aufmerksam macht. Kaulitz selbst hat öffentlich darüber gesprochen, bereits sowohl in Frauen als auch in Männer verliebt gewesen zu sein.

Mehr