25. Juli 2023

Billie Eilish: Sängerin trauert um ihre "beste Freundin" Pepper

"Bad Guy"-Sängerin Billie Eilish trauert um ihre Hündin Pepper, die nach 15 gemeinsamen Jahren gestorben ist. In einem Post auf ihrem Instagram-Account schrieb die 21-Jährige dazu: "Pepper, meine lebenslange, beste Freundin, ich werde dich eines Tages wiedersehen, mein süßes Mädchen. Du hast es bis 15 Jahre geschafft, du verdammtes Biest. Ich liebe dich, gute Nacht, Mama, du wirst mir auf ewig fehlen." Das sei "wirklich ein harter Tag" schließt sie den Post und teilte eine Reihe von Bildern, die sie gemeinsam mit Pepper zeigen. Darunter auch einige aus ihrer Kindheit und mit der gesamten Familie. Zahlreiche Promis drückten Eilish unter dem Beitrag ihr Mitgefühl aus. "Es tut mir so leid", schreibt Sängerin Demi Lovato, "Fifth Harmony"-Mitglied Lauren Jauregui postet: "Ich sende dir ganz viel Liebe" und "Vampire Diaries"-Star Nina Dobrev lässt Eilish zahlreiche Herzen und einen traurigen Smiley da.



Mehr