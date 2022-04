18. April 2022

Billie Eilish kann ihren eigenen Ruhm nicht fassen

Auf dem Coachella Festival 2022 war die Sängerin Billie Eilish Headlinerin. Als Headliner bei Festivals werden die Stars mit dem höchsten Bekanntheitsgrad bezeichnet. Doch die 20-Jährige kann ihren weltweiten Musikerfolg selbst kaum begreifen und sagte auf der Bühne des Coachella Festivals: "Das ist so seltsam. Ich sollte diesen Scheiß nicht als Headlinerin machen. Aber ich bin so verdammt dankbar, dass ich hier bin und dass ihr alle hier seid. Das ist so ein wahr gewordener Traum. Es fühlt sich verrückt an." Eilish spielte 2019 ihr allererstes Coachella-Set. Laut dem Musikmagazin "Rolling Stone" ist sie die jüngste Headlinerin in der Geschichte des Festivals. Am Ende ihres 90-minütigen Auftritts am vergangenen Samstag nahm sich Eilish noch einen Moment Zeit, um sich bei ihren Fans zu bedanken. "Danke, Coachella. Es tut mir leid, dass ich nicht Beyoncé bin", sagte sie lachend. "Ich liebe euch, gute Nacht."





