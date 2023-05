18. Mai 2023

Brigit Schrowange postet Selfie mit Angela Merkel

Einen echten Fan-Girl-Moment erlebte Brigit Schwrowange als sie die Ex-Kanzerlin Angela Merkel traf, der der nordrhein-westfälischen Staatspreis verliehen wurde. Den Staatspreis erhält Merkel, weil sie Deutschland "sicher und kraftvoll durch diese Krisen navigiert hat", so der Ministerpräsident Hendrik Wüst von der CDU. Doch Wüst erwähnt auch Merkels Engagement für Frauen: "Angela Merkel hat einen wichtigen Teil dazu beigetragen, dass eine neue Generation in dem Bewusstsein aufgewachsen ist: Ja, Frauen können genauso selbstverständlich wie Männer an der Spitze stehen". Das scheint auch Brigit Schrowange zu unterstützen, die das gemeinsame Selfie mit dem Hashtag #frauenpower versieht. Zu den geposteten Bildern schreibt sie die lustige Beschreibung: "Blondinen und eine graue Maus unter sich". Mehr