13. August 2021

Blake Lively wirbt mit vollem Körpereinsatz für neuen Film von Ryan Reynolds

Diese Art von Filmwerbung dürfte sich mancher Hollywoodstar wünschen: Schauspielerin Blake Lively veröffentlichte auf ihrem Instagram-Account ein Foto, das sie im knappen Bikini am Pool zeigt. Dazu setzte die 33-Jährige ein Foto ihres Mannes, Schauspieler Ryan Reynolds, der mit großen Augen aus dem Wasser lugt. Das seit 2012 verheiratete Paar ist bekannt für seinen Humor. Zu dem Schnappschuss schrieb Lively: "Schaut euch am Wochenende 'Free Guy' an oder ihr werdet enttäuscht sein." Die Komödie feierte Anfang August in New York Premiere. Auf dem roten Teppich wurde Reynolds von seiner Frau begleitet. Lively gebe ihm Halt und Sicherheit, verriet der 44-Jährige. 2016 machte der Kanadier öffentlich, dass er unter Angststörungen leidet und ihn Situationen im Rampenlicht gelegentlich in Panik versetzen.

