Bob Odenkirk

31. Juli 2021

Bob Odenkirk meldet sich nach Herzinfarkt bei seinen Fans

Nachdem Bob Odenkirk am Set zusammengebrochen war, kam er in ein Krankenhaus in Albuquerque. "Wir können bestätigen, dass Bob sich nach einem Zwischenfall in Zusammenhang mit seinem Herz in einem stabilen Zustand befindet", zitierte die Zeitschrift "The Hollywood Reporter" aus einem Statement des Teams. Nun hat sich der "Better Call Saul"-Star selbst bei Twitter gemeldet. "Ich hatte einen kleinen Herzinfarkt. Aber ich werde wieder gesund, dank Rosa Estrada und den Ärzten, die wussten, wie man die Verstopfung ohne Operation beheben kann", schrieb er und dankte seinen Fans, dem Team und seinen Freunden.

