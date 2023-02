6. Februar 2023

Boris Becker besucht seine Mutter Elvira in Leimen

Hinter Boris Becker und seiner Mutter Elvira liegen schwierige Monate: Im vergangenen Jahr verbrachte der Ex-Tennisspieler fast acht Monate in britischen Gefängnissen, weil er wegen Insolvenzstraftaten verurteilt worden war. Im Dezember kam es dann zur vorzeitigen Entlassung und zur Abschiebung Beckers nach Deutschland. Seitdem genießt der 55-Jährige sein Leben in Freiheit. Dazu gehört offenbar auch ein Besuch bei seiner 87-jährigen Mutter in seiner Heimatstadt Leimen. Auf seinem Instagram-Account veröffentlichte Becker ein Foto, auf dem die beiden im gemütlichen Wohnzimmer zu sehen sind. Auf dem Tisch stehen eine Tasse Kaffee und ein Teller mit einem Berliner. Ein zweites Bild zeigt Becker an seiner alten Wirkungsstätte, dem Tennis-Club Blau-Weiß Leimen. Im Alter von drei Jahren habe ihn sein Vater dort zum ersten Mal mit hingenommen, schreibt Becker in seinem Posting. "Schön, dort zu stehen, wo alles begann."

