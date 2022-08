Kürzlich wurden auf der Social-Media-Plattform TikTok Videos veröffentlicht, in denen die Tochter von Brad Pitt und Angelina Jolie beim Tanztraining in einem Studio zeigen. Mit viel Talent bewegt sich die 16-Jährige zum Rhythmus der Musik und begeistert das Internet. Bei der Filmpremiere zu Pitts neuem Film "Bullet Train" äußerte der Schauspieler gegenüber "Entertainment Tonight" , dass es ihm die Tränen in die Augen treibt, seine Tochter Shiloh tanzen zu sehen. "Es ist wunderschön", sagt der stolze Vater und gesteht, dass es ihm alles bedeutet, seine Kinder glücklich zu sehen. "Ich liebe es, wenn sie ihren eigenen Weg gehen, Dinge finden, die sie interessieren, ihre eigene Stimme entdecken und aufblühen", so der 58-Jährige.