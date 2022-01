Seit der Trennung von Schauspielerin Angelina Jolie im Jahr 2016 ist Brad Pitt offiziell Single. Immer wieder gibt es Gerüchte über eine neue Frau im Leben des 58-Jährigen. Aktuell wird ihm eine Liaison mit Sängerin Lykke Li nachgesagt, die in seiner Nachbarschaft in Los Angeles lebt. Doch an den Spekulationen ist wohl nichts dran. Die 35-Jährige sei lediglich Teil "einer großen Gruppe von Künstler-Freunden, mit denen er gerne abhängt", sagte eine anonyme Quelle dem US-Magazin "People" . Neben Li gehört demnach auch Schauspielerin Alia Shawkat zu Pitts Freundeskreis. Auch mit der 32-Jährigen wurde dem Schauspieler bereits eine Liaison nachgesagt. Pitt würde sich ab und an mit Frauen treffen, bisher sei es aber nie etwas Ernstes gewesen, so der Insider weiter. Im vergangenen Jahr wurde der Oscar-Preisträger mehrfach an der Seite des deutschen Models Nicole Poturalski gesichtet. Mit ihr stünde er noch immer freundschaftlich in Kontakt.