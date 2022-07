20. Juli 2022

Brad Pitt posiert in Berlin in einem Rock

Schöne Beine soll man(n) zeigen! So kommt es, dass bei der Premiere von "Bullet Train" Brad Pitt mit nackten Beinen auf dem roten Teppich in Berlin posiert. Durch die Kürze des glockenförmig geschnittenen Rocks erhaschen wir einen guten Blick auf die Tattoos des Hollywood-Stars auf Schienbein und Wade. Es ist nicht das erste Mal, dass sich Pitt in solch einem luftigen Outfit zeigt. Für diverse Foto-Shootings posierte er bereits in Kleidern.

Mehr