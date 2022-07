Schauspieler Bradley Cooper ist angeblich wieder vergeben. Die politische Beraterin Huma Abedin soll seine neue Freundin sein, wie nicht näher genannte Quellen unter anderem "Page Six" verraten haben. Die enge Vertraute der demokratischen Politikerin Hillary Clinton und der Hollywoodstar treffen sich angeblich schon seit einigen Monaten. Einander vorgestellt wurden die beiden laut "Page Six" von "Vogue"-Chefin Anna Wintour, die mit dem Paar eng befreundet ist."Anna hat definitiv die Kupplerin gespielt", erklärt ein Insider. "Sie ist mit Bradley befreundet und verehrt Huma." Cooper und Abedin hätten ihre Beziehung "wirklich geheim gehalten". Laut der Quelle seien sie "perfekt füreinander". Beide würden sich für "Macht, Politik und soziale Themen" interessieren. Eine offizielle Bestätigung des Liebes-Glücks fehlt allerdings noch. Cooper und Abedin besuchten die diesjährige Met Gala in New York City - allerdings getrennt voneinander.Der 47-jährige Cooper hat mit seiner Ex Irina Shayk die fünfjährige Tochter Lea. Abedin, 45 Jahre alt, hat aus einer gescheiterten Ehe einen elfjährigen Sohn.