Buchdeal über 15 Millionen Dollar: Britney Spears will auspacken

Sängerin Britney Spears kündigt seit Längerem an, dass sie ihre Sichtweise auf ihre langjährige Vormundschaft und das Verhältnis zu ihrer Familie schildern will. Neben einem Auftritt in der Talkshow von Oprah Winfrey war immer auch ein Buch im Gespräch. Dieser Plan scheint nun realisiert zu werden. Wie das US-Portal "Page Six" berichtet, hat die 40-Jährige einen Buchdeal mit dem Verlagshaus Simon & Schuster abgeschlossen. Rund 15 Millionen Dollar soll Spears dafür kassieren. Eine anonyme Quelle sprach von "einem der größten Deals aller Zeiten", vergleichbar mit dem der Obamas. Der frühere US-Präsident und seine Frau Michelle hatten mit dem Verlag Penguin Random House einen Deal über 60 Millionen Dollar geschlossen und dafür ihre jeweiligen Biografien herausgebracht. Die Enthüllungen von Spears werden ebenfalls mit Spannung erwartet. Erst recht, nachdem bereits ihre jüngere Schwester Jamie Lynn ein Buch mit dem Titel "Things I Should Have Said" veröffentlicht hat, das zum Bestseller wurde.