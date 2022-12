Wo ist Britney? Diese Frage stellten sich die Fans der Sängerin in den letzten Tagen besorgt. Nachdem Spears einmal mehr Bilder von sich nackig posierend in der Badewanne veröffentlicht hatte, war sie plötzlich abgetaucht, ihr Instagram-Profil unauffindbar. Bei ihren treuen Anhängern schrillten sofort die Alarmglocken. Jetzt feierte die 41-Jährige mit einem kuriosen Video ihr Comeback auf der Plattform . Im roten Catsuit tanzt sie darin in gewohnter Manier vor der Kamera und rekelt sich auf dem Boden. Dabei sprüht sie sich Sahne in den Mund, steckt ihren Kopf in einen Kuchen, der auf dem Boden steht und verreibt dann die Sahnecreme auf ihrem Anzug. Es sei schließlich, schreibt sie auf Instagram, ihre Geburtstagswoche. Warum ihr Profil offline war? Sie habe schlicht und einfach – "Oops ...!" – den falschen Knopf geklickt.