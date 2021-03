Schlagerstar Roberto Blanco trauert um seinen jüngeren Bruder Victor. "Ich bin tief traurig. Einen Bruder zu verlieren ist so, als würde ein Teil von einem selbst sterben. Auch bei mir ist das so", sagte der 83-Jährige der "Bild"-Zeitung . Victor Zerquera starb im Alter von 73 Jahren in seiner Heimatstadt Beirut. Laut dem "Bild"-Bericht verlor er im Februar das Gleichgewicht und stürzte. Zerquera sei in ein Krankenhaus gebracht worden. Zuerst sei zu hoher Blutdruck als Ursache vermutet worden. Doch dann habe ein Corona-Test positiv angeschlagen. "Victor hatte überhaupt keine Symptome, doch er starb nach drei Tagen", sagte Blanco. Die Frau seines Bruder habe ihm die traurige Nachricht am Telefon mitgeteilt. "Wir hatten ein besonders gutes Verhältnis, haben oft telefoniert. Victor wird mir sehr fehlen", sagte Blanco.