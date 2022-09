US-Schauspielerin Bryce Dallas Howard hat in einem Interview erzählt, dass sie von den Verantwortlichen der "Jurassic World"-Trilogie unter Druck gesetzt wurde, abzunehmen. "Wie soll ich das sagen ... ich wurde gebeten, meinen natürlichen Körper nicht im Kino zu verwenden", sagte die Schauspielerin dem britischen Magazin "Metro" . Als während der Dreharbeiten zum dritten Teil erneut Diskussionen aufkamen, dass sie ihr Gewicht reduzieren müsse, habe sie schließlich Unterstützung von Regisseur Colin Trevorrow erhalten. "Er sagte: 'Es gibt viele verschiedene Arten von Frauen auf diesem Planeten und es gibt viele verschiedene Arten von Frauen in unserem Film.' Ich konnte so viele Stunts machen, die nicht möglich gewesen wären, wenn ich eine Diät gemacht hätte", erklärte die 41-Jährige.