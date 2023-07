9. Juli 2023

Bushido dankt Fans nach Fehlgeburt seiner Frau: "Wir sind sehr deprimiert"

In einer Instagram-Story hat sich Bushido an seine Fans gewandt und ihnen für ihre Anteilnahme gedankt. Seine Ehefrau Anna-Maria Ferchichi erlitt während ihres Aufenthalts in Deutschland womöglich eine Fehlgeburt. Auch eine Eileiterschwangerschaft konnte bis jetzt noch nicht ausgeschlossen werden. "Wir sind auch wirklich sehr deprimiert und wir schauen jetzt mal, was passiert. Aber wir sind zufrieden mit allem, was kommt", sagte der Musiker. Die Ferchichis haben bereits sieben gemeinsame Kinder, einen Sohn brachte Anna-Maria Ferchichi mit in die Beziehung. Mehr