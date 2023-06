28. Juni 2023

Seine Familie bekommt Zuwachs: Rapper Bushido wird zum achten Mal Vater

"Ich bin einfach sprachlos und so gesegnet. Wenn man denkt, das Leben kann nicht besser werden, bekommt [man] so eine Nachricht. Ich liebe Dich über alles", schreibt Rapper Bushido in seiner Instagram-Story. Dazu postet er einen positiven Schwangerschaftstest seiner Frau Anna-Maria Ferchichi. Für die 41-Jährige ist es bereits das neunte Kind, sie hat einen Sohn aus einer vorherigen Beziehung. Die Großfamilie ist erst vor Kurzem nach Dubai ausgewandert. Doch wie ihre Fans auf Social Media verfolgen konnten, sind sie gerade zu Besuch in Deutschland. Ihren Familien dürften sie die frohe Botschaft also auch schon verkündet haben. Mehr