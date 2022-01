Erst wurden sie nur verschoben, nun sind sie ganz abgesagt: Sängerin Céline Dion hat die ausstehenden Konzerte ihrer Nordamerika-Tournee ersatzlos gestrichen. Betroffen sind 19 Auftritte in Städten in den USA und Kanada. Grund für den Ausfall sind anhaltende gesundheitliche Probleme der 53-Jährigen. "Ich hatte wirklich gehofft, dass ich jetzt wieder fit bin, aber ich muss wohl einfach geduldiger sein und mich an das Programm halten, das mir meine Ärzte verschreiben", heißt es in einem Statement Dions auf ihrer Instagramseite . Nach einer Pause wegen der Corona-Pandemie wollte sie eigentlich im November 2021 ihre Welttournee mit einer Reihe von Auftritten in Las Vegas wieder aufnehmen. Diese wurden jedoch im Oktober abgesagt. Zur Begründung hieß es damals, Dion leide unter "ernsten und anhaltenden Muskelkrämpfen". Die Fortsetzung der Tour wurde daher auf Anfang März verschoben. An den Plänen für den Europa-Teil ihrer Tournee hält die Kanadierin nach eigenen Angaben fest. Auftakt der Auftritte soll am 25. Mai ein Konzert im englischen Birmingham sein. Im Juni und Juli sind auch Konzerte in mehreren deutschen Städten geplant.