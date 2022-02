Candace Bushnell: So viel verdiente die "Sex and the City"-Erfinderin mit ihren Kolumnen

Sie gilt als Vorbild für Carrie Bradshaw aus der Erfolgsserie "Sex an the City": Journalistin Candace Bushnell schrieb Anfang der 90er eine gleichnamige Kolumne in der US-Zeitung "The New York Observer". Die war so erfolgreich, dass daraus zunächst ein Buch und schließlich die TV-Serie entstand. Viele Zuschauer fragten sich damals, wie kann sich Carrie Bradshaw, dargestellt von Sarah Jessica Parker, ihren extravaganten Lebensstil leisten? Mit einer Zeitungskolumne finanzierte sie sich Luxusklamotten und ein privilegiertes Dasein in New York. Bushnell lieferte jetzt die Antwort: Sie verdiente als Autorin tatsächlich wahnsinnig viel Geld. "Ich arbeitete für die 'Vogue', schrieb die Kolumne 'People Are Talking About' und bekam dafür 5000 Dollar im Monat", sagte die 63-Jährige dem Magazin "The New Yorker" . Und weiter: "Der 'Observer' zahlte weniger, aber das konnte ich mir leisten, wegen der 'Vogue'. Das war eine Zeit, in der Autoren einen Vertrag bei 'Vanity Fair' für sechs Artikel und 250.000 Dollar im Jahr bekamen. Die Leute schätzten das Schreiben, es wurde nicht als etwas angesehen, das jeder tun kann. Jetzt, dank des Computers, denkt jeder, dass er es kann."