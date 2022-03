Caro Daur zieht sich beim Joggen Verletzung am Auge zu

Influencerin Caro Daur ist zurzeit bei der Fashion Week in Paris. Dort zog sich die 26-Jährige eine schmerzhafte Verletzung am Auge zu. Wie Daur auf ihrem Instagram-Kanal berichtete, ist sie beim Joggen gestürzt und hat sich den Kopf gestoßen. Was genau passiert ist, verriet die Hamburgerin nicht. Sie musste jedoch mit einem Krankenwagen in die Klinik gebracht und die Wunde genäht werden. Sie beteuert, es gehe ihr so weit gut, das Auge sei nur sehr stark geschwollen. Trotz des blutunterlaufenen Auges will Daur weiterhin die Shows der Fashion Week besuchen – und die Verletzung mit einer Sonnenbrille oder einer Augenklappe kaschieren.