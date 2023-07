8. Juli 2023

Cathy Hummels über ihren Bruder: "Schwulsein ist kein Trend und keine Krankheit"

Vor wenigen Wochen postete Cathy Hummels auf Instagram ein Foto von sich und einem Baby und erklärte, dass ihr Bruder und sein Partner Eltern geworden sind. Dank einer Leihmutter konnten sich die beiden Männer den Kinderwunsch erfüllen. Das Thema sorgte in Hummels' Kommentarspalte für Diskussionen. Jetzt hat die Moderatorin Stellung bezogen. "Schwulsein ist kein Trend, keine Krankheit oder was auch immer ein paar fragwürdigen Menschen da draußen einfällt. Als homosexuelles Paar hat man nur die Option einer Leihmutterschaft um ein leibliches Kind zu bekommen", schrieb sie dort zu einem Bild von sich und ihrem Bruder. Sie habe die Reichweite, um bestimmten Tabuthemen die Aufmerksamkeit zu geben, die sie verdienen, erklärte sie außerdem. Deshalb spreche sie auch so offen über ihre eigenen Depressionen. "Es freut mich, dass so viele von euch durch unser/mein Tun mehr Mut haben zu sich zu stehen", so Hummels. Mehr