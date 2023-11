27. November 2023

Cathy Hummels bekommt Shitstorm nach "Traumschiff"-Auftritt

Nur wenige Minuten war Cathy Hummels in der aktuellen "Traumschiff"-Ausgabe in ihrer Rolle als Juliane zu sehen. Denn sie schafft es nicht rechtzeitig vor dem Ablegen des Kreuzfahrtschiffs, an Bord zu kommen. Doch online sind viele Fans der Sendung nicht begeistert: " Die schlechteste Schauspielerleistung dieses Mal ist für mich Cathy Hummels . Und beim #traumschiff ist die Konkurrenz in der Kategorie riesig", schreibt eine Userin auf X, vormals Twitter. Ein anderer Nutzer beschwert sich: " Cathy Hummels sieht nicht nur so aus als würde sie ihren Text vom Handy ablesen - sie klingt auch so." Neben den vielen negativen Kommentaren finden sich auch vereinzelt positive Stimmen. Ein User lobt, Hummels wirke " als Schauspielerin fast überzeugender als als Moderatorin". Mehr