Die Moderatorin Cathy Hummels ließ ihre Fans auf Instagram an einem Unglück teilhaben, dass sie sehr mitgenommen zu haben scheint. Am Samstagabend flog sie mit einer Embraer 190 von Air Dolomiti von Mailand zurück nach Deutschland, da musste das Flugzeug notlanden. Der Grund war, dass es einen Brand im Flieger gab. "Ich hab sowas noch nie erlebt", sagte Hummels und dass sie sich an diesem Abend in keinen Flieger mehr setzen wird. Danach wird es in den Slides tiefgründig. "Was will das Schicksal mir sagen? Überfall in Thailand und jetzt Notlandung wegen Feuer an Board. Wow!!! Ich mag heim. Ich bin dankbar, dass wir alle gesund sind", schreibt sie auf ein Bild aus dem Flugzeug heraus auf die Startbahn. Dann zeigt sie ihren Followern noch in ihrer Instagram-Story, wie Feuerwehrmänner durch das Flugzeug gehen und wie sie die Heimreise antritt. Am Sonntagmorgen ergänzt Cathy Hummels noch, dass sie dankbar sei, noch am Leben zu sein.