21. Dezember 2022

Cathy Hummels musste ihre Trennung und die Scheidung "verdauen"

Vor wenigen Tagen wurden Cathy und Mats Hummels nach sieben Jahren Ehe offiziell geschieden. Derzeit verbringt die 34-Jährige ein paar Tage allein im Emirat Dubai, um etwas Abstand zu allem zu bekommen. Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte Hummels nun ein Posting, in dem sie ihre Situation reflektiert. "Wieder ganz gesund zu werden und zu sein ist ein Prozess. Wenn es mir nicht gut geht, kann ich nicht so gut essen. Es bleibt nichts kleben. Ich arbeite kontinuierlich daran, aber ich bin ein psychosomatischer Mensch. Warum teile ich das jetzt? Weil es wichtig ist, darüber zu reden und zu sich zu stehen. Meine Scheidung und die Trennung musste ich 'verdauen' im wahrsten Sinne des Wortes", schreibt die Moderatorin. Als Single sei sie nun bereit ihrem Körper "wieder mehr Achtsamkeit, Entspannung, Zufriedenheit und Liebe" zu schenken. "Ich muss nicht mehr so viel kompensieren, was der Kopf nicht ausgehalten hat", so Hummels.

