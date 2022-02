5. Februar 2022

Cathy Hummels: "Erstes Foto ohne Bodyshaming auf meinem Kanal"

Cathy Hummels dreht gerade für "Kampf der Realitystars" in Thailand und postet regelmäßig Bilder aus der Sonne. So auch jetzt. "Wenn se Life gives you lemons, be a big lemon", schreibt die Spielerfrau auf Instagram zu einem Foto von sich, auf dem eine Zitrone ihren Körper verdeckt. "Ich wage zu behaupten, dass dies das 1. Foto ohne Bodyshaming auf meinem Kanal ist. Ich mag meine neuen Kurven, und ihr?", fragt sie ihre Fans. Die reagieren jedoch nicht alle zustimmend. "Und wieder verbeugt ... ehhh verbiegt sich der Horizont vor Ehrfurcht ...oder doch Photoshop?", fragt ein Nutzer.

Mehr