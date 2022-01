5. Januar 2022

Die ganze Familie am Strand: Cathy Hummels postet Urlaubsfoto

Im vergangenen Jahr gab es Trennungsgerüchte um Cathy und Mats Hummels, doch seit einigen Wochen zeigen sich die beiden wieder öfter gemeinsam. Zuletzt verbrachten sie den Jahreswechsel zusammen mit Sohn Ludwig in Dubai. Cathy Hummels sprach in einem Instagram-Beitrag von Neuanfang. Nun veröffentlichte die 33-Jährige erneut ein Foto, das die gesamte Familie vereint am Strand zeigt. Während der dreijährige Ludwig auf das Handy schaut, ist Mats Hummels in einen Krimi von Jussi Adler-Olsen vertieft. "Mach deinen Vibe nicht von der Umgebung abhängig, in der du dich befindest. Ich wäre lieber am Strand, bin ich aber nicht. It's all in your head so don't let ANYTHING kill your vibe!!!", kommentierte Cathy Hummels ihr Posting und schwelgt damit in Erinnerungen an den Urlaub in der Sonne. Auf einem zweiten Bild zeigt sie sich nämlich mit Hoodie und Jacke in München.

