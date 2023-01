22. Januar 2023

Cathy Hummels räkelt sich im Rosen-Bad – zur Verwunderung ihrer Abonnenten

Cathy Hummels hat eine Botschaft an ihre Fans: "Je ne regrette rien", schreibt sie zu einem Video von sich bei Instagram. Sie bereue nichts, so die Influencerin, die das Video mit dem gleichnamigen Song von Édith Piaf unterlegt. In dem kurzen Clip ist Hummels zu sehen, die sich in einem Bad mit Blütenblättern rekelt. Nahaufnahmen zeigen ihre Hände, ihren Bauch und am Ende steckt Hummels den Kopf unter Wasser. Warum das Ganze? Das fragen sich ihre Fans in der Kommentarspalte. "Entweder landet die bald auf OnlyFans oder rasiert sich die Haare ab", schreibt ein Nutzer. Seit ihrer RTL-2-Doku spricht Hummels offen und ehrlich über die Strapazen ihrer jüngst vollzogenen Scheidung von Fußballer Mats Hummels. Auf Instagram scheint sie jetzt ihre Freiheit auszuleben. Und sagt zu ihrem Rosen-Bad: "Entspannt euch. Man sieht nichts, was man nicht sehen sollte. (...) Ich liebe es, eine Frau zu sein und werde bis an mein Lebensende mit meinen Reizen spielen."

