13. Juni 2021

"No Filter, no Make-up and no Bikini": Cathy Hummels sonnt sich auf Balkonien

In zwei Tagen absolviert die deutsche Fußballnationalmannschaft in der Allianz Arena in München ihr erstes Spiel gegen Frankreich. Live dabei sein wird Cathy Hummels. "Wir sind heiß auf Fußball und in München bei jedem Spiel am Start", kommentierte die Frau von Mats Hummels kürzlich auf Instagram. Bis dahin arbeitet die 33-Jährige noch an ihrer Sommerbräune. Sie teilte ein Foto, das sie auf der heimischen Terrasse zeigt. Hummels hat es sich auf der Sonnenliege bequem gemacht und scheibt dazu: "No Filter, no Make-up and no Bikini. Es gibt immer nen plan B. Wer kennt's? Einfach mal die Hose und das Top umkrempeln und die Sonne maximal aufsaugen."

