"Wer will mein Valentinsschatz sein?", fragt Cathy Hummels ihre Follower auf Instagram . Dazu schreibt sie, dass es um 12 Uhr am Valentinstag eine große Ankündigung geben wird. Auf die Suche nach ihrem "Valentine" begibt sich Hummels im Evakostüm – sie zeigt sich nackt in der Badewanne. Dafür erntet sie vor allem von Frauen zynische Kommentare. Manch eine ihrer Followerinnen fragt sich, ob die Moderatorin Britney Spears nacheifern will.