Seit der Trennung von Fußball-Profi Mats Hummels im Jahr 2022 hat Cathy Hummels ihr Herzblut noch einmal mehr in ihren Sohn Ludwig gesteckt. Doch an das Verliebtsein denkt auch sie zurück – und ist mittlerweile wieder regelmäßig auf Dates unterwegs, wie sie gegenüber

"Bunte"

erzählt. J

etzt aber scheint Amor bei der 35-Jährigen zugeschlagen zu haben – zumindest wenn es um mögliche, passende Verehrer geht. Denn Hummels wird seit mittlerweile mehr als einer Woche regelmäßig von Rosen überrascht, die ihr von verschiedenen Unbekannten hinterlassen werden. Jetzt teilt sie auf Instagram einen Post, der sie mit drei der vier Rosen im Arm zeigt. Dazu schreibt sie: "

Kleines Update zu meinem Liebesleben: Seit etwas mehr als einer Woche bekomme ich Rosen auf mein rosa Barbiemobil gelegt. Mittlerweile sind es drei Rosen, welche an drei verschiedenen Tagen an mein Auto gelegt worden sind, ohne Hinweis, ohne Notiz." Einen ihrer "Rosenkavaliere" habe sie bereits ausfindig machen können, erklärt sie. "Doch wer sind die anderen beiden? Zur Aufklärung dieses Falles bitte ich um Hinweise. Ich biete Finderlohn!", beendet sie ihren Beitrag. Nur wenig später, am selben Abend, kommt dann die besagte vierte Rose dazu.

Das zeigt Hummels ihrer Followerschaft in ihrer Instagram-Story.

Um wen es sich bei den nun drei Unbekannten handelt – und ob gar noch weitere Rosenkavaliere auf ihren großen Auftritt warten, weiß Hummels bislang nicht. Sie hofft jedenfalls, ihre "Kens" bald ausfindig machen zu können.

