26. Dezember

Cathy Hummels tankt Sonne in Dubai – ohne Mats

Sie brauche dringend Vitamin D, lässt Cathy Hummels ihre Fans auf Instagram wissen. Deshalb hat sie sich kurzentschlossen in den Flieger gesetzt und ist vor dem kalten Wetter in München nach Dubai geflüchtet. Bei Temperaturen um die 26 Grad lässt es sich die 33-Jährige gemeinsam mit Sohn Ludwig am Strand gut gehen. Allerdings ohne Ehemann Mats Hummels. Nachdem Paar vor kurzem gemeinsame Fotos gepostet hatte, hatten Fans auf ein Liebescomeback gehofft. Doch der Fußballprofi ist lieber in München geblieben und verbringt die spielfreie Zeit mit Tennis, statt im Sand zu buddeln. Das Weihnachts-Happy-End in Sachen Liebe bleibt aus, zumindest vorerst.

