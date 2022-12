16. Dezember 2022

Cathy Hummels teilt alte Kinderfotos auf Instagram

Die Haare sind hellblond und frech nach oben gebunden, dazu trägt sie ein Blümchenkleid mit bravem weißen Kragen, im Hintergrund ist ihr Bruder Sebastian abgebildet: Cathy Hummels hat im Familienalbum geblättert und alte Kinderfotos auf Instagram veröffentlicht. Auf einem zweiten Foto ist die heute 34-Jährige mit strubbeligen Haaren ebenfalls beim Essen zu sehen. Wann genau die Bilder entstanden sind, verrät sie nicht. Zudem postete sie eine gemeinsame Aufnahme mit ihrem Sohn Ludwig und kommentierte: "Don't kill our vibe … we are the same". Dazu setzte sie den Hashtag "Einige Dinge ändern sich nie."

