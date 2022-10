Cathy Hummels trägt ihren Ehering jetzt am Ohr

Im Sommer 2015 haben Cathy und Mats Hummels geheiratet, inzwischen sind die Moderatorin und der Fußballprofi kein Paar mehr – auch wenn die beiden öffentlich nicht über den Status ihrer Beziehung sprechen. Der "Bild"-Zeitung verriet die 34-Jährige jetzt aber, was sie mit ihrem Ehering gemacht hat: Sie hat ihn zerlegen und daraus neue Schmuckstücke anfertigen lassen, ein paar Ohrringe und zwei Ketten sind entstanden. "Aus Liebe wurde Freundschaft. Ich will diese gemeinsame Zeit mit Mats immer liebevoll in Erinnerung tragen, somit habe ich einfach aus 'Altem' etwas 'Neues' gemacht. Ein Neuanfang. Ich habe den Schmuck selbst designed und neu interpretiert", sagte Hummels. Wie die Schmuckstücke aussehen, zeigt sie auf ihrem Instagram-Account: Zu sehen sind zwei filigrane Goldketten mit Anhängern und Ohrringe mit Brillanten. Dazu schreibt die Moderatorin: "Das waren mal zwei Schmuckstücke, die ich immer getragen habe. Aus Ringen habe ich Ohrringe und Ketten gemacht. Die Vergangenheit wird mich immer begleiten. So wie mein neuer Schmuck." Vermutlich hat sie also nicht nur ihren Ehe-, sondern auch ihren Verlobungsring umdesigned.