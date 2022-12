Trotz Trennung: Cathy und Mats Hummels kuscheln gemeinsam mit Sohn Ludwig

Die Beziehung von Cathy und Mats Hummels ist nach 13 Jahren gescheitert, um ihren Sohn Ludwig kümmern sie sich weiterhin gemeinsam. Die 34-Jährige will anderen Eltern vorleben, dass es trotz Trennung ein harmonisches Miteinander geben kann. Wie das aussieht, zeigt sie immer wieder auf ihrem Instagram-Account. Zuletzt veröffentlichte Cathy Hummels ein Foto, auf dem sie zusammen mit Ex-Mann Mats und Sohn Ludwig auf dem Teppich liegt. "Make the best out of everything… oder versuche es zumindest! Es ist nicht leicht, ich spreche aus Erfahrung, aber man kann alles schaffen! Nach Regen kommt bekanntlich Sonnenschein", kommentierte sie den Schnappschuss. Die Liebe sei zwar gegangen, aber eine große Freundschaft würde wachsen, schrieb die Moderatorin im vergangenen Monat zu einem Video , in dem die sie Bilder aus ihrem Privatleben teilte.