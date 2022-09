03. September 2022

Charlène von Monaco: Tochter Gabriella verpasst sich und Zwillingsbruder Jacques einen Haarschnitt

Wenn Kinderhände eine Schere zu fassen kriegen, geht das oft nicht gut aus. Besonders dann, wenn sich die Kleinen als Friseure probieren. So auch im monegassischen Palast. Auf Instagram teilte Charlène von Monaco zwei Bilder ihrer Zwillinge Gabriella und Jacques und schrieb dazu: "Gabriella hat sich und ihrem Bruder einen Haarschnitt verpasst!!! Wir freuen uns auf die Schule am Montag." Klar zu erkennen: Die siebenjährige Prinzessin hat sich und Jacques ein paar schöne Kanten in die Haare geschnitten. Und das nicht zum ersten Mal: Dass sich die kleine Gabriella gern als Friseurin versucht, ist bekannt. Ein Glück, dass Haare nachwachsen.

