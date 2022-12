4. Dezember 2022

Charlène von Monaco eröffnet mit ihren Zwillingen den Weihnachtsmarkt

Auch im Fürstentum Monaco ist die Weihnachtssaison offiziell eröffnet. Zum Auftakt besuchte Fürstin Charlène gemeinsam mit ihren Zwillingen Gabriella und Jacques sowie Charlotte Casiraghi den winterlichen Markt. Den beiden Siebenjährigen kam dabei eine besondere Aufgabe zu: Sie durften auf einen großen roten Knopf drücken und so die Weihnachtsbeleuchtung anknipsen. Viel mehr dürften sie sich aber gefreut haben, dass sie den Termin gemeinsam mit ihrer Mutter wahrnehmen konnten: Im vergangenen Jahr konnte Charlène krankheitsbedingt nicht teilnehmen. Für längere Zeit musste sie in einer Klinik außerhalb Monacos behandelt werden, verpasste deshalb auch den Geburtstag ihrer Kinder am 10. Dezember. In diesem Jahr will die Familie nun gemeinsam feiern.

