Sie kann in diesem Jahr nicht persönlich bei ihnen sein, doch auch aus der Ferne denkt Fürstin Charlène von Monaco an ihre beiden Kinder Gabrielle und Jacques. Die Zwillinge kamen am 10. Dezember 2014 auf die Welt - und werden heute 7. Auf Instagram postete ihre Mutter ein Foto der beiden und gratulierte ihnen: "Happy birthday my babies", schrieb die 43-Jährige. Und dankte Gott dafür, ihr so wundervolle Kinder geschenkt zu haben: "Ich bin wirklich gesegnet. In Liebe Mom." Charlène befindet sich aktuell an einem nicht bekannten Ort zur Kur, wo sie sich von einer schweren Erkrankung erholt.