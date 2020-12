3. Dezember 2020

Charlotte Würdig zeigt sich beim Bügeln mit nacktem Po

Was tun, wenn die weiße Hose unschöne Falten wirft? Da muss das Bügeleisen her, und Moderatorin Charlotte Würdig legt selbst Hand an. "Bügelhilfe gefällig? Anfragen gerne ans Management", schrieb die Ex-Frau von Rapper Sido zu diesem Schnappschuss, den sie auf Instagram teilte. Die meisten Follower kommentieren allerdings den Blick in den Spiegel, denn dort ist deutlich Würdigs nackte Kehrseite zu sehen. Die 42-Jährige und Sido hatten im März dieses Jahres ihre Trennung nach acht Jahren Ehe bekanntgegeben. Über einen möglichen neuen Partner sagte Würdig kürzlich in einem Interview: "Natürlich träumen wir alle von der Supermarkt-Geschichte. Neben dem Milchregal, dass da dann auf einmal George Clooney von vor 30 Jahren steht. Aber ich habe gar keinen Typen tatsächlich. Ich glaube, im Endeffekt muss er mir einfach gut tun."

