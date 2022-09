Designer Olivier Rousteing hat bei der Pariser Modewoche seine Kollektion für Frühjahr-Sommer 2023 gezeigt. Die Show fand unter freiem Himmel im Stade Jean-Bouin vor tausenden Zuschauern statt. Die staunten zum Ende der Präsentation nicht schlecht, als plötzlich Sängerin Cher den Laufsteg betrat. Die 76-Jährige trug einen hautengen Latex-Einteiler des Labels. Zu den Klängen ihres Songs "Strong Enough" schritt sie Hand in Hand mit Modemacher Rousteing den Catwalk entlang. "Ich hatte gerade die beste Zeit auf der Bühne, ich habe mich großartig gefühlt. Die Show war wahrscheinlich die beste Fashion Show aller Zeiten", twitterte die Musikerin im Anschluss an ihren Auftritt.