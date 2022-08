20. August 2022

Cheyenne Ochsenknecht hat ihren Freund Nino geheiratet

"We did it!" – mit diesen Worten haben Cheyenne Ochsenknecht und ihr Freund Nino Claus auf Instagram ihre Hochzeit verkündet. Die beiden veröffentlichten mehrere Fotos, auf denen sie im Brautkleid und er in Tracht zu sehen ist. In ihrer Instagram-Story teilte die 22-Jährige zahlreiche Eindrücke von der Zeremonie, die in Graz stattfand. Dort lebt das Paar gemeinsam mit seiner einjährigen Tochter Mavie auf einem Bauernhof. Zu den Gästen gehörten natürlich Cheyennes Brüder Jimi Blue und Wilson Gonzalez sowie ihre Eltern Natascha und Uwe Ochsenknecht. Letzterer sang auf der Hochzeit ein Ständchen und kommentierte das Instagram-Posting mit den Worten "Beste Tochter, bester Schwiegersohn". Zu sehen gibt's die Hochzeit dann im kommenden Jahr in der eigenen Reality-TV-Serie "Diese Ochsenknechts".

