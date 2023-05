1. Mai 2023

Wie ein Gemälde: Cheyenne Ochsenknecht veröffentlicht stimmungsvolles Babybauch-Foto

Fast wie gemalt wirkt das neue Bild, das die schwangere Cheyenne Ochsenknecht von sich auf Instagram gepostet hat. Von der Seite ist ihr inzwischen gut erkennbarer Babybauch zu sehen, bekleidet ist die 22-Jährige nur mit einem rosa Satin-String. Die Arme hat sie vor der Brust verschränkt, die Augen sind geschlossen. Die Farbtöne sind in einem rosa-braun-Spektrum gehalten und lassen das Posting sehr stimmungsvoll wirken. Ihre Fans sind begeistert, mehr als 24.000 Likes gab es schon. Mama Natascha Ochsenknecht kommentiert "love you" mit einem Herz-Emoji und auch Mann Nino zeigt sich begeistert. Die beiden sind bereits Eltern der zweijährigen Mavi, das Baby im Bauch soll nun ein Junge werden. Einblicke in das Leben der Kleinfamilie konnten Fans zuletzt in der zweiten Staffel "Diese Ochsenknechts" bekommen. Mehr