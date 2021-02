21. Februar 2021

Chrissy Teigen: "Kann den ganzen Tag lächeln, aber..."

Auf Instagram postet Chrissy Teigen nicht nur gestellte Model-Fotos, immer wieder bekommen Fans ihre verletzlichere Seite gezeigt. So auch an diesem Wochenende. Zu einem Bild von sich bei einem Fotoshooting schreibt die 35-Jährige: "Kann den ganzen Tag lächeln, aber ich denke an dich an deinem Stichtag, kleiner Käfer." Dazu postete sie in ihrer Story ein Bild von ihren Armbändern, auf jedem der Name eines ihrer Kinder: Luna, Miles und Jack. Ende Oktober hatte die Ehefrau von John Legend auf Instagram offenbart, dass ihr Sohn Jack tot geboren wurde. Seitdem geht Teigen offen mit ihrer Trauer und der Arbeit zurück zu einem normalen Leben um.

