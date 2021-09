Vor einem Jahr verlor sie ihren Sohn: Chrissy Teigen trauert noch immer

Ende September 2020 verlor Model Chrissy Teigen ihr drittes Kind. Die Frau von Musiker John Legend erlitt in der 20. Schwangerschaftswoche nach unkontrollierten Blutungen eine Fehlgeburt . Die 35-Jährige musste ihren Sohn Jack still gebären und teilte ihren Schmerz mit ihren 35 Millionen Instagram-Abonnenten. Ein Jahr nach diesem schrecklichen Erlebnis sei sie noch immer in Trauer, schreibt Teigen nun in einem aktuellen Beitrag auf Instagram. In berührenden Worten richtet sie sich direkt an ihren toten Sohn. "Vor einem Jahr hast du mir die größten Schmerzen zugefügt, die ich mir je vorstellen konnte, um mir zu zeigen, dass ich alles überleben kann, auch wenn ich es nicht wollte", schreibt Teigen, die bereits zwei Kinder hat. "Ich konnte mich nicht um dich kümmern, aber du hast mich gelehrt, mich selbst zu lieben und auf mich aufzupassen. Mama und Papa lieben dich für immer."