"Wer war noch gleich Claudia Schiffer?": Claudia Effenberg postet alte Modelfotos

"Was man beim Ausmisten so findet": Mit diesem Kommentar veröffentlichte Claudia Effenberg zwei alte Fotos, die sie als Model in Trachtenmode zeigen. Die Bilder seien entstanden, als sie Ende 20 war, schreibt sie. Ihre Follower sind begeistert von den Aufnahmen. "Wer war noch gleich Claudia Schiffer?", fragt etwa Playmate Gitta Saxx und Moderatorin Frauke Ludowig findet nur ein Wort: "Hammer". Inzwischen ist Effenberg 54 Jahre alt und hat das Talent zum Modeln offenbar an ihre Tochter Lucia weitergegeben. Die 21-Jährige steht auch gelegentlich für Fotoaufnahmen vor der Kamera. Das Angebot bei der ProSieben-Show "Germany's Next Topmodel" mitzumachen, lehnte Lucia Strunz aber mehrfach ab . "Die Mädchen rennen nur nackt oder im Bikini rum. Das muss ich nicht vor ganz Deutschland machen", begründete die Studentin ihre Entscheidung.