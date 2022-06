Dakota Johnson berichtet von chaotischen Dreharbeiten zu "Fifty Shades of Grey"

Die Hauptrolle in dem Erotik-Dreiteiler "Fifty Shades of Grey" verhalf Dakota Johnson zum internationalen Durchbruch. Im Interview mit der Zeitschrift "Vanity Fair" hat die 32-Jährige jetzt darüber gesprochen, wie chaotisch die Dreharbeiten damals verliefen – und dass das auch an Autorin E.L. James lag, auf deren Bücher die Filme basieren. "Sie hatte viel Kontrolle über den kreativen Prozess, den ganzen Tag, jeden Tag. Und sie verlangte einfach, dass bestimmte Dinge umgesetzt werden. Es gab Teile in den Büchern, die in einem Film einfach nicht funktionieren, wie der innere Monolog, der manchmal unglaublich kitschig war. Es würde nicht funktionieren, ihn laut auszusprechen. Es war immer ein Kampf. Immer", sagte Johnson. Nachdem Hauptdarsteller Charlie Hunnam abgesprungen und durch Jamie Dornan ersetzt wurde, habe James das ursprüngliche Drehbuch komplett verworfen. Der Film habe sich in eine völlig andere Richtung entwickelt, aber Johnson hatte bereits ihren Vertrag unterschrieben. "Ich war jung. Ich war 23. Es war beängstigend. Es gab eine Menge Meinungsverschiedenheiten. Ich war nicht in der Lage, jemals ehrlich darüber zu sprechen, weil man einen Film promoten will. Ich bin stolz auf das, was wir letztendlich gemacht haben, und alles hat sich so entwickelt, wie es sein sollte, aber es war schwierig." Sie bereue nicht, die Filme gedreht zu haben, aber wenn sie vorher gewusst hätte, wie verrückt das alles ablaufen würde, "hätte es wohl niemand gemacht".