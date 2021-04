28. April 2021

"She said yes!!": Daniel Aminati hat sich verlobt

ProSieben-Moderator Daniel Aminati und seine Freundin Patrice Fischer haben sich verlobt. Das verriet Aminati auf Instagram mit einem Foto vom Antrag. "She said yes!!", schreibt er dazu. Glückwünsche kommen unter anderem von Bachelor Niko Griesert und "Let's Dance"-Star Massimo Sinató. Aminati und Fischer sind seit 2019 ein Paar.

